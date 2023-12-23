Хаббл нашел структуры у колец Сатурна, не поддающиеся точному объяснению

Эти загадочные спицы, впервые замеченные аппаратом NASA «Вояджер-2» в 1981 году и позднее задокументированные орбитальным аппаратом «Кассини», появляются в активные периоды, сохраняясь всего два или три оборота вокруг планеты-гиганта. Сверхчеткое видение «Хаббла», являющегося частью программы Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), позволяет нам наблюдать красоту спиц и открывает удивительную сезонную закономерность.

Явления спиц Сатурна, отличающиеся по количеству и контрастности, связаны с семилетними сезонами. В преддверии равноденствия ученые-планетологи ожидают усиления активности спиц, которые будут появляться чаще и темнее в течение следующих нескольких лет. Ведущая теория объясняет эти завораживающие структуры мощным магнитным полем Сатурна и его взаимодействием с солнечными ветрами, левитирующими пыль или лед над кольцами.

Хотя точное происхождение остается космической загадкой, продолжающиеся наблюдения «Хаббла» обещают раскрыть секреты сезона спиц Сатурна и дать беспрецедентное представление о тайнах нашего небесного соседа.