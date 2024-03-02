Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 01:30
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Химический состав почвы повлиял на… размножение оленей

Новое исследование выявило удивительную связь между химическим составом почвы и репродуктивным успехом диких животных. Исследователи из Гренландии обнаружили, что в районах с повышенным содержанием меди и селена в почве в популяции мускусных оленей рождается больше детенышей.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Это исследование проливает свет на то, как важнейшие минералы, часто упускаемые из виду в экологических исследованиях, играют решающую роль в здоровье и воспроизводстве животных. В отличие от людей, которые могут дополнять свой рацион витаминами и минералами, дикие животные полагаются на естественную среду для удовлетворения своих «потребностей» в питании.

Авторы исследования следили за мускусными оленями в Гренландии в течение 25 лет, отслеживая их перемещения, изменения в популяции и типы растений, которые они потребляли. Кроме того, ученые проанализировали химический состав почвы и растительности в различных районах. Объединив эти данные, они обнаружили четкую корреляцию между содержанием меди и селена в почве и количеством детенышей, рождающихся у оленей.

Хотя медь и селен полезны, исследование также выявило районы с повышенным содержанием вредных загрязняющих веществ, таких как мышьяк и свинец. Эти районы были связаны со снижением репродуктивного успеха у животных, что свидетельствует о негативном влиянии загрязняющих веществ на здоровье диких животных.

Автор:Армен Зангиев
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