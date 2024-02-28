Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 20:15
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Honor решила выйти на арену умных колец

На рынке носимых устройств появился новый игрок: Honor, китайский производитель телефонов, анонсировал свое предстоящее кольцо Honor Ring.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Выход Honor на рынок умных колец предоставляет потребителям больше возможностей для выбора в ранее ограниченном пространстве. В настоящее время на рынке доминируют несколько ключевых игроков: Oura занимает лидирующую позицию, а Evie нацелена скорее на рынок женского здоровья. Слухи также говорят о том, что Apple осваивает это пространство.

Хотя подробностей пока мало, скорее всего, Honor Ring будет иметь те же функции, что и существующие смарт-кольца. Это включает в себя отслеживание таких показателей, как частота сердечных сокращений, режим сна, температура, физические нагрузки и фитнес.

Автор:Армен Зангиев
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