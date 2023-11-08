Хотите придумать самый надёжный пароль? Добавьте в него эмодзи

Специалисты по кибербезопасности предлагают новый метод укрепления парольной защиты — использование эмодзи. Этот нестандартный подход может сделать пароли не только более сложными для взлома, но и более запоминающимися.

Согласно экспертам, добавление до пяти эмодзи к паролю эквивалентно использованию девяти традиционных символов.

Это значит, что хакерам придётся пройти через около 3700 вариантов, чтобы взломать такой пароль. Стэн Камински из Лаборатории Касперского поделился этим «лайфхаком» в своём блоге, утверждая, что фразы из эмодзи — это лучший способ их использования в паролях.

Однако Камински предупреждает, что у такого метода есть и недостатки: эмодзи могут замедлить процесс входа в систему, так как их ввод сложнее, чем букв или цифр.

К тому же, если вы часто используете определённые эмодзи в социальных сетях, злоумышленник, следящий за вашей активностью, может попытаться использовать их для подбора пароля.