Наука и технологии
14:15, 27 ноября 2023
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Хотите устроиться на работу в Apple? Глава компании раскрыл некоторые секреты, как это сделать

Мечтаете о карьере в Apple? Тим Кук, генеральный директор Apple, поделился ценными советами о том, что компания ищет в кандидатах.

Ferra.ru

Ferra.ru

В ходе подкаста, ведущей которого стала поп-звезда Дуа Липа, Кук обсудил ключевые качества, необходимые для того, чтобы стать частью команды Apple.

Он подчеркнул, что компания нанимает людей с разным жизненным опытом, включая тех, кто не имеет высшего образования или не знает программирования.

Основной акцент делается на способности к сотрудничеству. Кук заявил: «Мы ищем людей, которые умеют работать в команде, верят, что совместная работа может привести к лучшим результатам, чем индивидуальные усилия».

Идеальный кандидат в Apple должен быть любознательным, творческим и уметь работать в команде. Важно задавать вопросы и стремиться понять, как работают вещи и как думают люди.

Кук также отметил, что знание программирования, хотя и не является обязательным, может быть полезным, так как это «форма самовыражения и единственный глобальный язык, который мы все разделяем».

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