Huawei готовит гарнитуру для конкуренции с Apple на рынке VR

Хотя Huawei по-прежнему сосредоточена на смартфонах, она осваивает и другие технологические сегменты, такие как VR, сообщают инсайдеры. Подробностей о точных технических характеристиках мало, но, судя по сообщениям, в гарнитуре китайцев может использоваться для каждого глаза микросветодиодный дисплей Sony с разрешением 4K, аналогичный тому, что предлагает Apple. По весу у Huawei может быть преимущество, так как, по слухам, вес их устройства составляет 350 граммов по сравнению с 600 граммами Apple.

Официальная дата выхода остается неизвестной, но утечки намекают на то, что презентация может состояться уже в 2024 году, в зависимости от сроков производства дисплеев Sony. У Huawei уже есть Vision Glass, AR-очки, но их новое устройство, как ожидается, будет полноценной VR-гарнитурой, ориентированной на другой сегмент.