Huawei сосредоточится на производстве своих ИИ-чипов вместо смартфонов Mate 60

По информации Reuters, низкий объем производства привел к решению компании сосредоточить усилия на производстве востребованного Ascend 910B. Этот чип активно используется для обучения моделей искусственного интеллекта, и его спрос внутри страны постоянно растет.

Хотя смартфоны Mate 60 помогли Huawei опередить продажи iPhone в Китае в 2023 году, компания решает приостановить производство этих смартфонов, делая ставку на значимость и развитие своего ИИ-направления.

Ограничения на поставку ИИ-чипов, введенные США, создают трудности для китайских компаний, и Huawei Ascend 910B становится важным вариантом для разработчиков искусственного интеллекта в стране.