Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 21:45
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Huawei сосредоточится на производстве своих ИИ-чипов вместо смартфонов Mate 60

Компания Huawei планирует увеличить производство своего ИИ-чипа Ascend 910B, за счет снижения выпуска смартфонов Mate 60 на одном из своих предприятий. Это решение вызвано низкой производительностью на заводе, где производятся и Ascend и Kirin чипы, используемые в смартфонах Mate 60.
Ferra.ru

Ferra.ru

По информации Reuters, низкий объем производства привел к решению компании сосредоточить усилия на производстве востребованного Ascend 910B. Этот чип активно используется для обучения моделей искусственного интеллекта, и его спрос внутри страны постоянно растет.

Хотя смартфоны Mate 60 помогли Huawei опередить продажи iPhone в Китае в 2023 году, компания решает приостановить производство этих смартфонов, делая ставку на значимость и развитие своего ИИ-направления.

Ограничения на поставку ИИ-чипов, введенные США, создают трудности для китайских компаний, и Huawei Ascend 910B становится важным вариантом для разработчиков искусственного интеллекта в стране.

Автор:Булат Кармак
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