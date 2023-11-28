Наука и технологии
02:15, 28 ноября 2023
1 мин.

Huawei выпустит свой аналог AR-шлема Apple Vision Pro

Huawei объявила об амбициях в сегменте смешанной реальности, анонсировав разработку устройства, которое может составить конкуренцию Apple Vision Pro.

Wccftech

Wccftech

Согласно последним данным, AR-шлем Huawei будет оснащен флагманским процессором, что намекает на высокую производительность и инновационные возможности.

Не уточняя точных характеристик, источники предполагают, что Huawei может отказаться от использования процессора Kirin 9000S в пользу более мощного решения.

Ожидается, что устройство получит легкий корпус, внешние батареи и уникальную систему охлаждения с вентилятором – особенность, отсутствующая у Apple Vision Pro.

Кроме того, появились сообщения о том, что Honor, бывший суббренд Huawei, также работает над созданием своего AR-шлема. Однако подробности о дизайне и технических характеристиках этого устройства пока остаются неизвестными.

Вообще, важно отметить, что Samsung также планирует выпуск собственного AR-шлема, ограничивая первоначальный тираж 30 000 единиц. Возможно, Huawei последует их примеру, если спрос на AR-шлемы внезапно возрастет.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::4f672a90-df7d-4394-985f-67a8a547a25a
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.