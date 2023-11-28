Huawei выпустит свой аналог AR-шлема Apple Vision Pro

Согласно последним данным, AR-шлем Huawei будет оснащен флагманским процессором, что намекает на высокую производительность и инновационные возможности.

Не уточняя точных характеристик, источники предполагают, что Huawei может отказаться от использования процессора Kirin 9000S в пользу более мощного решения.

Ожидается, что устройство получит легкий корпус, внешние батареи и уникальную систему охлаждения с вентилятором – особенность, отсутствующая у Apple Vision Pro.

Кроме того, появились сообщения о том, что Honor, бывший суббренд Huawei, также работает над созданием своего AR-шлема. Однако подробности о дизайне и технических характеристиках этого устройства пока остаются неизвестными.

Вообще, важно отметить, что Samsung также планирует выпуск собственного AR-шлема, ограничивая первоначальный тираж 30 000 единиц. Возможно, Huawei последует их примеру, если спрос на AR-шлемы внезапно возрастет.