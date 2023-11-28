Huawei запустила предзаказы на свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Новинка, получившая название Huawei BE3 Pro, обещает перевернуть представления о скорости и стабильности беспроводного интернета.

Huawei BE3 Pro оснащен четырехъядерной технологией Wi-Fi 7, благодаря которой достигается поразительная скорость соединения до 3600 Мбит/с.

Роутер предлагается в двух версиях: базовая модель с портом 1000M предлагается по цене 399 юаней (около 5000 рублей), а более продвинутая версия с портом 2500M обойдется в 499 юаней (около 6200 рублей).

Особенностью Huawei BE3 Pro является поддержка двух диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц с возможностью их совместного использования, что позволяет достигать общей скорости до 3570 Мбит/с. Это значит, что скорость загрузки увеличивается на 81%, а задержки в сети снижаются на 52%.