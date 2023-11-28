Наука и технологии
03:00, 28 ноября 2023
1 мин.

Huawei запустила предзаказы на свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Huawei вступила в новое поколение беспроводной связи, запустив предзаказ на свой первый роутер, поддерживающий стандарт Wi-Fi 7.

ITHome

ITHome

Новинка, получившая название Huawei BE3 Pro, обещает перевернуть представления о скорости и стабильности беспроводного интернета.

Huawei BE3 Pro оснащен четырехъядерной технологией Wi-Fi 7, благодаря которой достигается поразительная скорость соединения до 3600 Мбит/с.

Роутер предлагается в двух версиях: базовая модель с портом 1000M предлагается по цене 399 юаней (около 5000 рублей), а более продвинутая версия с портом 2500M обойдется в 499 юаней (около 6200 рублей).

Особенностью Huawei BE3 Pro является поддержка двух диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц с возможностью их совместного использования, что позволяет достигать общей скорости до 3570 Мбит/с. Это значит, что скорость загрузки увеличивается на 81%, а задержки в сети снижаются на 52%.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::984ef7a5-25b8-4e57-b40e-c64be313f992
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.