Huawei запустила в Китае интернет-линию со скоростью 1.2 Тбит/сек
Китай совершил революционный скачок в области интернет-технологий, запустив самую быструю в мире интернет-услугу со скоростью 1.2 Тбит/сек.
Ferra.ru
Речь идет об интернете нового поколения, значительно превосходящего по скорости существующие основные маршруты. И эта сеть была развернута на два года раньше, чем прогнозировалось экспертами отрасли.
Магистральная сеть, являющаяся основным маршрутом передачи данных, соединяет Пекин на севере с Гуанчжоу на юге, через Ухань в центральном Китае. Причем одним из участников запуска была Huawei.
Эта сеть, протянувшаяся по оптоволоконным кабелям на расстояние более 3 тыс км, способна передавать данные со скоростью 1.2 Тбит за секунду, что эквивалентно передаче 150 фильмов в высоком качестве в секунду, что в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента из США.
Отметим, что сама сеть была запущена в июле, а официальный запуск состоялся недавно. И все это время она работает вполне надежно. Более того, сеть прошла все эксплуатационные испытания.