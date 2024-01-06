Hypershell представил улучшенные экзоскелеты с ИИ для туристов

Hypershell — это не обычный экзоскелет для складов или заводов. Это устройство нацелено на дикую природу. Робоноги, которым помогает ИИ, способны компенсировать вес рюкзака и облегчить поход по горным тропам.

Оригинальный прототип Omega привлек внимание и собрал на Kickstarter более 1 миллиона долларов. Но попадет ли он в руки покупателей? Hypershell пока не уточняет сроки, разработчики заняты доработкой и обновлением ПО, однако уже готовы представить свои последние творения на выставке CES: горные экзоскелеты ProX и GoX.