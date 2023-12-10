И чем ты отличаешься от меня? ChatGPT начал лениться как человек

ChatGPT так и отвечает, не желая обрабатывать запрос: «Вы можете сделать это сами». Примечательно, что в бесплатной версии GPT-3 такой проблемы нет.

Функция лени не была запрограммирована в нейросеть и разработчики ничему подобному бот не обучали, из чего следует, что ИИ научился лениться самостоятельно. В ответ на жалобы пользователей разработчики OpenAI, отвечающие за продукт, пообещали избавить бот от «вредной привычки», объяснив поведение ChatGPT тем, что не обновляли алгоритмы с 11 ноября.

«Мы слышали все ваши отзывы о том, что GPT становится ленивее! Мы не обновляли модель с 11 ноября, и это, конечно, не специально. Поведение модели может быть непредсказуемым, и мы пытаемся это исправить», — пообещали в OpenAI.