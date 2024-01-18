«И рыбку съесть, и…»: улавливание углерода совместили с опреснением морской воды

Проект, получивший название Project Octopus, направлен на удаление CO2 из воздуха и обеспечение пресной водой предприятий тяжелой промышленности, как вблизи крупного нефтехимического центра, так и самостоятельно.

Capture6 утверждает, что может достичь «многочисленных климатических целей», минимизируя нехватку воды и используя соленый рассол, побочный продукт опреснения, в своем процессе улавливания CO2. Дополнительными преимуществами являются минерализованный CO2 и пресная вода.

Однако критики говорят, что этот пилотный проект, питающийся от существующей сети, работающей на ископаемом топливе, может увековечить зависимость от «грязной» энергии. Кроме того, он обслуживает Даесанский промышленный комплекс, являющийся основным источником выбросов CO2. Компания Capture6 утверждает, что реализм — это главное, и даже незначительное уменьшение «следа» Даэсана — это прогресс.

Пилотный проект стоимостью 2−3 миллиона долларов начнет строиться в этом году, в то время как коммерческий объект стоимостью 100−200 миллионов долларов может появиться не раньше 2026 года.