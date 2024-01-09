Наука и технологии
17:15, 09 января 2024
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И снова рекорд: впервые с апреля 2022 года BTC вырос выше $47 тысяч

Накануне 9 января BTC торговался на уровне $47007, резко подскочив на 6,2% с 15 ноября 2023 года. Последняя стоимость — самое большое ралли с апреля 2022 года.

Ferra.ru

Ferra.ru

Такой рост обусловлен ожиданием признания спотового ETF американским регулятором, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), что позволит инвесторам торговать акциями, которые будут обеспечены биткоином как крупнейшим мировым активом.

Другие, более мелкие криптовалюты, тоже выросли: Ethereum — на 3,8%, Cardano, SOL от Solana и Polkadot — от 7% до 9%. На BTC приходится чуть более половины рыночной капитализации криптовалюты в размере $1,7 трлн.

На момент написания материала курс биткоина к доллару составил $46715.

Автор:Андрей Кадуков
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