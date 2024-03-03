Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2024, 05:15
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IBM предложила сотрудникам поучаствовать в «добровольном сокращении»

Компания IBM приступает к новому раунду сокращения рабочих мест, но на этот раз с изюминкой. Вместо принудительных увольнений они просят сотрудников принять участие в «добровольном сокращении», что является эвфемизмом для выкупа акций и ухода из компании.
Ferra

Ferra

Хотя IBM настаивает, что это не мера по сокращению расходов, инсайдеры указывают на комментарии финансового директора Джеймса Кавано, сделанные в январе, о достижении значительной годовой экономии к концу года. Цель даже была поднята до 3 миллиардов долларов, что говорит о более широком масштабе этих сокращений.

Судя по всему, основная часть сокращений придется на сотрудников отделов корпоративных операций и поддержки, финансов и операций, а также отделов по работе с клиентами (Q2C). Европа, по-видимому, является особой целью: по оценкам, половина глобальных сокращений придется на нее. Словакия, Венгрия и Болгария упоминаются в качестве мест, где, вероятно, произойдет значительное сокращение персонала.

Европейский рабочий совет, представляющий интересы сотрудников IBM в Европе, ведет переговоры с компанией по поводу планируемых сокращений.

Автор:Армен Зангиев
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