IBM уволит сотрудников, которые откажутся вернуться в офис

Ультиматум, предъявленный 16 января 2024 года, в первую очередь затронул менеджеров компании. IBM будет отслеживать их присутствие в офисе с использованием корпоративных бейджей. По новым правилам, право на удаленную работу сохраняется только для тех сотрудников, для которых это медицински обосновано. Остальные обязаны переехать ближе к офису, не превышая расстояние в 80 км.

Согласно заявлению IBM, они стремятся создать рабочую среду, объединяющую гибкость и личное взаимодействие, что, по их мнению, сделает их более продуктивными и инновационными. Таким образом, они требуют, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в США присутствовали в офисе не менее трех дней в неделю.

Представители компании отметили, что все эти условия должны быть выполнены до августа 2024 года.