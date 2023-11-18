ИИ Bing копирует стиль Disney, или почему у Microsoft все еще могут быть большие проблемы

Чтобы решить эту проблему, Microsoft оперативно заблокировала тэг «Disney» в генераторе изображений. Однако, судя по всему, корректировки выходят за рамки простого блокирования ключевых слов: теперь ИИ генерирует изображения, на которых логотип Disney искажен, неправильно написан или напечатан нечетким шрифтом. Эксперты-юристы при этом отмечают, что воспроизведение логотипа Disney даже в искаженном виде вызывает опасения в нарушении прав на товарный знак.

Disney, известная строгой защитой своей интеллектуальной собственности, может запросто сообщить о нарушении авторских прав, но пока что этого не сделала (либо мы об этом не знаем).

По мере того, как повальное увлечение пользователей постерами в стиле Disney (и не только) продолжается, действия технологического гиганта по пресечению потенциальных проблем с авторскими правами подчеркивают трудности, возникающие на стыке ИИ, творчества и интеллектуальной собственности.