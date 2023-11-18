Наука и технологии
02:15, 18 ноября 2023
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ИИ Bing копирует стиль Disney, или почему у Microsoft все еще могут быть большие проблемы

Генератор изображений с ИИ Bing Image Creator компании Microsoft оказался под пристальным вниманием из-за пользователей, создававших реалистичные постеры несуществующих мультфильмов в стиле Disney (про катастрофу 11 сентября, например). Компания приняла меры, но эксперты отмечают, что это может ей не помочь.

Tadas Sar

Tadas Sar

Чтобы решить эту проблему, Microsoft оперативно заблокировала тэг «Disney» в генераторе изображений. Однако, судя по всему, корректировки выходят за рамки простого блокирования ключевых слов: теперь ИИ генерирует изображения, на которых логотип Disney искажен, неправильно написан или напечатан нечетким шрифтом. Эксперты-юристы при этом отмечают, что воспроизведение логотипа Disney даже в искаженном виде вызывает опасения в нарушении прав на товарный знак.

Disney, известная строгой защитой своей интеллектуальной собственности, может запросто сообщить о нарушении авторских прав, но пока что этого не сделала (либо мы об этом не знаем).

По мере того, как повальное увлечение пользователей постерами в стиле Disney (и не только) продолжается, действия технологического гиганта по пресечению потенциальных проблем с авторскими правами подчеркивают трудности, возникающие на стыке ИИ, творчества и интеллектуальной собственности.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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