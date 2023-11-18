ИИ-клон известного ученого покорил Интернет: разрешения на это он не давал
Разработчик компании Replicate Чарли Хольц, объединив технологии GPT-4 Vision и ElevenLabs для клонирования голоса, создал потрясающую неавторизованную ИИ-версию любимого натуралиста Дэвида Аттенборо, который рассказывает о каждом движении, запечатленном на камеру. Вирусный видеоролик демонстрирует эксперимент Хольца, в ходе которого ненастоящий Аттенборо добавляет к обыденным действиям человека комментарии.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
«Клон» работает с помощью скрипта на языке Python под названием «narrator», который каждые пять секунд захватывает изображения с веб-камеры Хольца. Затем эти изображения обрабатываются GPT-4V, языковой моделью OpenAI, ориентированной на работу с изображениями, и создается текст, имитирующий характерный стиль повествования Аттенборо. Текст оживляется с помощью голосового клонирования ElevenLabs, создавая восхитительное зрелище, в котором Аттенборо с юмором и утонченностью наблюдает за каждым движением Хольца.