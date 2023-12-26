ИИ научили обнаруживать подделку люксовых брендов

Компания Entrupy разработала устройство, использующее ИИ для аутентификации сумок и кроссовок от таких брендов, как Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Burberry и Gucci.

С момента основания Entrupy в 2012 году, её ИИ-технология использовалась сотнями реселлеров винтажных товаров.

Интерес к новому инструменту, вероятно, продолжит расти, поскольку бизнес активно внедряет ИИ в свои процессы.

Устройство Entrupy позволяет пользователям делать фотографии продукта со всех сторон с помощью специального оборудования с микроскопическим объективом, который увеличивает камеру смартфона для получения детальных снимков, например, дизайнерской пластины и материала изделия.

Фотографии затем сравниваются с базой данных из миллионов изображений подлинных товаров с использованием алгоритма ИИ.

В течение нескольких минут Entrupy может вынести вердикт о подлинности продукта, точность которого, по утверждениям компании, составляет 99,1%.

Если продукт признается подлинным, компания выдает официальный сертификат, который ритейлеры могут демонстрировать покупателям.