Наука и технологии
16:30, 26 декабря 2023
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ИИ научили обнаруживать подделку люксовых брендов

Искусственный интеллект теперь может помочь в обнаружении подделок роскошных товаров на вторичном рынке.

Ferra.ru

Ferra.ru

Компания Entrupy разработала устройство, использующее ИИ для аутентификации сумок и кроссовок от таких брендов, как Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Burberry и Gucci.

С момента основания Entrupy в 2012 году, её ИИ-технология использовалась сотнями реселлеров винтажных товаров.

Интерес к новому инструменту, вероятно, продолжит расти, поскольку бизнес активно внедряет ИИ в свои процессы.

Устройство Entrupy позволяет пользователям делать фотографии продукта со всех сторон с помощью специального оборудования с микроскопическим объективом, который увеличивает камеру смартфона для получения детальных снимков, например, дизайнерской пластины и материала изделия.

Фотографии затем сравниваются с базой данных из миллионов изображений подлинных товаров с использованием алгоритма ИИ.

В течение нескольких минут Entrupy может вынести вердикт о подлинности продукта, точность которого, по утверждениям компании, составляет 99,1%.

Если продукт признается подлинным, компания выдает официальный сертификат, который ритейлеры могут демонстрировать покупателям.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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