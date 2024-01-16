ИИ научили проводить собеседования

Ксения не только упрощает процесс скрининга кандидатов, но и значительно сокращает затраты и время на найм. Рекрутеры могут создавать вакансии в системе, добавляя вопросы через ИИ или профильных специалистов. Интервью проводится в удобное время без прямого участия рекрутера, а система автоматически оценивает и ранжирует кандидатов.

Ксения доступна на русском и английском языках и подходит для различных должностей, от разработчиков до операторов колл-центров. Тестирование решения показало хорошие результаты: соотношение интервью к предложениям о работе (interview-to-offer) достигло 80%, что существенно превышает традиционные показатели 20−30%. Это не только улучшает эффективность процесса найма, но и положительно влияет на доходы клиентов компании.

Основатель и CEO Xenia AI, Никита Уанс, подчеркивает значительные преимущества ИИ-технологии в найме персонала. Их использование не только ускоряет процесс отбора кандидатов, но и повышает престиж HR-бренда клиентов, получающих положительные отзывы, особенно от кандидатов на технические специальности.