ИИ научился читать рентгеновские снимки не хуже высококвалифицированных врачей

Этот прорыв в области медицинской диагностики открывает новые возможности для более точного и быстрого определения диагнозов.

ИИ X-Raydar был обучен на базе 2.8 млн рентгеновских снимков грудного отдела, что соответствует объему работы трех больничных сетей Великобритании за 13 лет.

Этот масштабный подход к обучению позволил нейросети достичь высокой точности в интерпретации медицинских данных.

В ходе исследования, группа старших рентгенологов изучила выборку из более чем 1400 снимков, и результаты показали, что ИИ смог правильно поставить диагноз в 35 из 37 случаев.

Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект уже способен анализировать снимки, выявлять потенциальные риски и отклонения, а также использовать крупные языковые модели для обработки предыдущих отчетов, что улучшает его понимание рабочего материала.