ИИ научился имитировать почерк человека

Ранее попытки имитировать почерк с помощью ИИ были ограничены. Генеративные адверсарные сети (GAN), которые обычно используются для этого, могли улавливать общие аспекты почерка, такие как наклон и ширина штрихов, но не могли точно воспроизвести отдельные символы и соединения букв.

HWT преодолевает это ограничение, используя трансформаторы зрения — тип нейронных сетей, способных обрабатывать зависимости на больших расстояниях. Это позволяет HWT анализировать общий поток и тонкие нюансы почерка, в результате чего получается точное воспроизведение.

В недавнем исследовании участники не смогли достоверно отличить настоящий почерк от его аналога, сгенерированного HWT. Это означает, что технология может быть использована в различных целях, от помощи людям с ограниченными возможностями до сохранения рукописного наследия.

Например, HWT может помочь людям с травмами рук или другими физическими ограничениями, которые мешают им писать. Программа может также использоваться для создания электронных копий рукописных документов, что может быть полезно для архивирования или исследования.

Исследователи HWT признают возможность злоупотреблений этой технологией, например, для создания поддельных документов. Однако они подчеркивают свою приверженность ответственному подходу к разработке и внедрению, предусматривая меры предосторожности для предотвращения вредоносных приложений.