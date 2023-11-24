Наука и технологии
15:18, 24 ноября 2023
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ИИ научился определять IQ людей по их страницам во ВКонтакте

Искусственный интеллект теперь способен с высокой точностью определить уровень IQ человека, анализируя его страницу во ВКонтакте.

Ferra.ru

Ferra.ru

Технологи компании CVCODE провели успешные тесты своей модели, достигнув точности до 96%. Они три года трудились над разработкой и обучением этой уникальной ИИ-модели, используя данные более 20 тыс пользователей.

Результаты превзошли ожидания, сделав анализ страницы пользователя на ВКонтакте эффективным инструментом для предсказания IQ.

Это техническое решение открывает возможность автоматизированного анализа данных и хранения информации. Подход модели к анализу профилей ВКонтакте обеспечивает уникальную точность, что делает этот проект весьма интересным как на российском, так и на мировом рынках.

Основатель проекта, Артем Аментес, отметил вклад своей команды и поддержку МФТИ, Фонда содействия инновациям и Российского научного фонда.

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