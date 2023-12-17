Чатбот приводил фальшивые противоречия, неверные цифры опросов и даже упоминал кандидатов, не участвующих в выборах. Несмотря на применение защитных ограждений, Bing часто уклонялся от ответов на вопросы (39%), и только 30% его ответов были фактологически верными.

Microsoft, готовясь к выборам в США в 2024 году, обещает внести улучшения. Разоблачение вызывает опасения по поводу возможности искусственного интеллекта ввести избирателей в заблуждение, что придает актуальность решению проблемы рисков дезинформации в преддверии выборов по всему миру.