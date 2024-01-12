Наука и технологии
11:15, 12 января 2024
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ИИ от Сеченовского университета поможет врачам удаленно определять группу крови

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова сообщили, что ученые вуза разработали цифровое решение на базе искусственного интеллекта, позволяющее дистанционно подтверждать группу крови пациентов.

Ferra.ru

Ferra.ru

«ФотоРезус» — новый программный комплекс, который через смартфон обеспечивает ускоренное и надежное определение фенотипа группы крови. Новая технология призвана улучшить работу врачей и снизить риски осложнений при переливании крови. Сервис ожидается на медицинском рынке через два года, отметили в университете.

Программа использует технологию машинного зрения для обработки изображений и центральный сервер для анализа. Врачам будет доступно приложение на смартфонах, упрощающее процесс подтверждения группы крови пациентов. Это особенно актуально для больниц с недостатком лабораторных специалистов.

«ФотоРезус» поможет исключить человеческий фактор и сократить расходы на оборудование, сэкономив средства, необходимые для подтверждения результатов анализа группы крови.

Автор:Булат Кармак
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