ИИ PIGEON сможет найти на карте страну, где было сделано ваше фото
Исследователи из Стэнфордского университета разработали инновационную нейросеть под названием PIGEON, способную определять местоположение людей и объектов по фотографии.
Ferra.ru
PIGEON использует функционал системы CLIP, которая работает с изображениями Google Street View.
Разработчики создали свой собственный набор данных, содержащий более 500 тыс фотографий. В результате, новый ИИ успешно угадывает страну происхождения фотографии в 95% случаев.
Применение PIGEON многообразно: от определения местоположения человека на старых снимках до исследований, таких как определение наличия конкретных видов растений на фотографиях.
Однако у технологии есть и свои подводные камни. Старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод Джей Стэнли выразил опасения, что компании и правительства могут использовать функционал ИИ для отслеживания перемещений людей.