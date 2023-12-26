ИИ PIGEON сможет найти на карте страну, где было сделано ваше фото

PIGEON использует функционал системы CLIP, которая работает с изображениями Google Street View.

Разработчики создали свой собственный набор данных, содержащий более 500 тыс фотографий. В результате, новый ИИ успешно угадывает страну происхождения фотографии в 95% случаев.

Применение PIGEON многообразно: от определения местоположения человека на старых снимках до исследований, таких как определение наличия конкретных видов растений на фотографиях.

Однако у технологии есть и свои подводные камни. Старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод Джей Стэнли выразил опасения, что компании и правительства могут использовать функционал ИИ для отслеживания перемещений людей.