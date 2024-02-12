Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 10:30
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ИИ помог в борьбе с хаосом в переработке отходов

Гигант по переработке отходов Bollegraaf объединяется с ИИ-стартапом, чтобы произвести прорыв в сортировке мусора, потенциально повышая глобальный уровень переработки и сокращая количество отходов.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В рамках важного шага в защиту окружающей среды ведущий мировой производитель заводов по переработке отходов Bollegraaf объединил усилия с Greyparrot, ИИ-стартапом, специализирующимся на идентификации отходов. Их цель? Оснастить тысячи предприятий по всему миру системами на базе искусственного интеллекта, которые смогут анализировать и сортировать каждый предмет на конвейерной ленте, значительно снижая уровень загрязнения и повышая эффективность переработки.

«Отсортированное» вторсырье, особенно пластик, часто содержит неперерабатываемые материалы, что делает его непригодным для использования. По словам соучредителя Greyparrot Амбариша Митры, в настоящее время до 30% потенциально пригодного для переработки материала выбрасывается на свалки. Такая неэффективность не только приводит к расточительству ресурсов, но и способствует выбросу парниковых газов и загрязняет нашу планету.

В дело вступила магия ИИ компании Greyparrot. Их система, представляющая собой набор высокотехнологичных камер и компьютера, анализирует отходы с молниеносной скоростью, распознавая более 70 категорий — от крышек от бутылок до книг и алюминиевых банок. Эти данные могут быть использованы двумя способами:

  • Более умные роботы-сортировщики

  • Контроль качества и аналитика

Автор:Армен Зангиев
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