ИИ помог в борьбе с хаосом в переработке отходов

В рамках важного шага в защиту окружающей среды ведущий мировой производитель заводов по переработке отходов Bollegraaf объединил усилия с Greyparrot, ИИ-стартапом, специализирующимся на идентификации отходов. Их цель? Оснастить тысячи предприятий по всему миру системами на базе искусственного интеллекта, которые смогут анализировать и сортировать каждый предмет на конвейерной ленте, значительно снижая уровень загрязнения и повышая эффективность переработки.

«Отсортированное» вторсырье, особенно пластик, часто содержит неперерабатываемые материалы, что делает его непригодным для использования. По словам соучредителя Greyparrot Амбариша Митры, в настоящее время до 30% потенциально пригодного для переработки материала выбрасывается на свалки. Такая неэффективность не только приводит к расточительству ресурсов, но и способствует выбросу парниковых газов и загрязняет нашу планету.

В дело вступила магия ИИ компании Greyparrot. Их система, представляющая собой набор высокотехнологичных камер и компьютера, анализирует отходы с молниеносной скоростью, распознавая более 70 категорий — от крышек от бутылок до книг и алюминиевых банок. Эти данные могут быть использованы двумя способами: