ИИ помог в предотвращении плазменных расплавов в термоядерных реакторах

Исследователи из Принстонского университета и Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) разработали модель искусственного интеллекта, которая может предсказывать эти нестабильности — известные как режимы разрыва — на 300 миллисекунд вперед. Хотя миллисекунды могут показаться незначительными, в высокоскоростном мире термоядерного синтеза этого достаточно, чтобы ИИ взял управление в свои руки и предотвратил катастрофу.

Модель, обученная исключительно на прошлых экспериментальных данных, действует как ангел-хранитель термоядерной реакции в режиме реального времени. Обнаружив приближающийся разрыв, она оперативно регулирует ключевые рабочие параметры реактора, предотвращая возникновение нестабильности и спасая драгоценный процесс термоядерного синтеза.

«Этот ИИ не опирается на заранее запрограммированные физические модели», — объясняет ведущий исследователь Эгемен Колемен. «Вместо этого он учится на опыте, постоянно анализируя данные для разработки оптимальных стратегий управления в реальном времени, в реальных условиях реактора».

Более того, это исследование не ограничивается режимами разрыва. Команда рассматривает свой ИИ как универсальный инструмент, способный справиться с более широким спектром нестабильностей плазмы, которые долгое время мешали исследованиям термоядерного синтеза. Постоянно обучаясь и адаптируясь, ИИ может стать ключевым ингредиентом в раскрытии всего потенциала термоядерной энергии.