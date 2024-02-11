Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 09:00
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ИИ помог в создании «чудо-материалов» с необычными свойствами

Приготовьтесь к будущему, в котором материалы будут вести себя как хамелеоны, приспосабливая свои свойства к нашим потребностям. Ученые открыли новый мощный инструмент: метаматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Представьте себе материал, который может быть одновременно легким и невероятно прочным, или материал, способный маскировать объекты от посторонних глаз. Это лишь несколько примеров метаматериалов — структур, которые благодаря тщательно продуманной микроскопической архитектуре проявляют свойства, не свойственные природным материалам.

Традиционно создание этих «чудо-материалов» требовало кропотливой работы методом проб и ошибок. Но теперь на помощь приходит искусственный интеллект. Исследователи разработали модели глубокого обучения, которые делают всю «грязную работу» за людей: начиная с желаемых свойств и заканчивая поиском идеальной структуры для их достижения.

По словам доцента Мохаммада Дж. Мирзаали, «это революционный шаг. Он может привести к появлению всевозможных новых применений, ограниченных только нашим воображением».

Автор:Армен Зангиев
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