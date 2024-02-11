ИИ помог в создании «чудо-материалов» с необычными свойствами

Представьте себе материал, который может быть одновременно легким и невероятно прочным, или материал, способный маскировать объекты от посторонних глаз. Это лишь несколько примеров метаматериалов — структур, которые благодаря тщательно продуманной микроскопической архитектуре проявляют свойства, не свойственные природным материалам.

Традиционно создание этих «чудо-материалов» требовало кропотливой работы методом проб и ошибок. Но теперь на помощь приходит искусственный интеллект. Исследователи разработали модели глубокого обучения, которые делают всю «грязную работу» за людей: начиная с желаемых свойств и заканчивая поиском идеальной структуры для их достижения.

По словам доцента Мохаммада Дж. Мирзаали, «это революционный шаг. Он может привести к появлению всевозможных новых применений, ограниченных только нашим воображением».