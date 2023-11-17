Наука и технологии
18:00, 17 ноября 2023
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ИИ позволил создать реалистичные видео из одной лишь записи звука и фото человека

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур) представили программу DIRFA, работающую на основе ИИ и способную создавать реалистичные 3D-видеоролики на основе записи звука и статичной фотографии лица.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

DIRFA значительно превосходит существующие методы, позволяя управлять изменениями позы и эмоциональными нюансами. Обученная на массивном наборе данных, включающем более миллиона аудиовизуальных клипов из The VoxCeleb2 Dataset, DIRFA имеет многообещающие перспективы для применения в различных отраслях: от создания виртуальных помощников и чат-ботов до использования в качестве мощного инструмента для людей с нарушениями речи или мимики, облегчающего выразительное общение с помощью аватаров.

Ведущий исследователь, доцент Лу Шицзянь, считает, что DIRFA станет преобразующей силой в мультимедийной коммуникации, предлагая высокоаутентичные видеоролики, передающие точные движения губ, динамичную мимику и естественные позы головы, используя только аудиозаписи и статичные изображения.

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