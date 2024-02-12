ИИ в цепочке поставок: скорее партнер, чем «убийца»

6% опрошенных участников в цепочках поставок уже используют ИИ, а 11% считают его крайне важным, и это число, по прогнозам, будет расти. Чем ИИ может быть полезен? По мнению экспертов, он, например, может предсказывать будущие изменения спроса, предотвращая дефицит и излишки, отслеживать запасы в режиме реального времени, исключать человеческий фактор и автоматизировать заказы.

ИИ дажае определяет лучших поставщиков для каждого продукта, учитывая стоимость, надежность и гибкость, а также оптимизирует внутренние процессы, от производства до доставки.

Уничтожит ли ИИ рабочие места в цепочке поставок? Хотя возможности ИИ постоянно растут, некоторые ограничения говорят о том, что люди по-прежнему будут необходимы:

Галлюцинации ИИ: ложная информация, генерируемая ИИ, может привести к катастрофическим последствиям.

Этические проблемы: использование данных и потенциальная предвзятость ставят под сомнение этические аспекты.

Это лишь небольшой кусочек всей ситуации, но пока что можно сказать, что люди никуда далеко от цепочки поставок не уйдут.