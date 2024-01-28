ИИ выявил серьезные ошибки четырехлетнего правила США о воде

В исследовании, проведенном группой специалистов из Калифорнийского университета в Беркли, использовалось машинное обучение для более точного прогнозирования того, какие водные пути находятся под защитой Закона о чистой воде.

Анализ показал, что правило Трампа 2020 года отменяет регулирование огромного количества земли и воды. 1 110 000 км ручьев, которые регулируются этим правилом, — это больше, чем все ручьи в Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании и Техасе вместе взятые. Такое дерегулирование может иметь значительные экологические последствия, поскольку водно-болотные угодья обеспечивают такие важные преимущества, как предотвращение наводнений и фильтрация воды.

Исследователи также обнаружили, что разработанная ими модель машинного обучения может сэкономить более 1 миллиарда долларов в год на получении разрешений для регулирующих органов и застройщиков. Это связано с тем, что модель может быстро и точно предсказать вероятность того, что участок попадет под регулирование, устраняя необходимость в длительных и неопределенных процессах получения разрешений.