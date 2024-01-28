Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 05:15
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ИИ выявил серьезные ошибки четырехлетнего правила США о воде

Новое исследование с использованием машинного обучения показало, в какой степени правило администрации Трампа, принятое в 2020 году, резко отменило регулирование водно-болотных угодий, ручьев и питьевой воды в Соединенных Штатах. Анализ показал, что это правило отменяет защиту по Закону о чистой воде для четвертой части водно-болотных угодий США и пятой части ручьев США, а также отменяет регулирование 30% водосборных бассейнов, подающих питьевую воду в краны домашних хозяйств.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В исследовании, проведенном группой специалистов из Калифорнийского университета в Беркли, использовалось машинное обучение для более точного прогнозирования того, какие водные пути находятся под защитой Закона о чистой воде.

Анализ показал, что правило Трампа 2020 года отменяет регулирование огромного количества земли и воды. 1 110 000 км ручьев, которые регулируются этим правилом, — это больше, чем все ручьи в Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании и Техасе вместе взятые. Такое дерегулирование может иметь значительные экологические последствия, поскольку водно-болотные угодья обеспечивают такие важные преимущества, как предотвращение наводнений и фильтрация воды.

Исследователи также обнаружили, что разработанная ими модель машинного обучения может сэкономить более 1 миллиарда долларов в год на получении разрешений для регулирующих органов и застройщиков. Это связано с тем, что модель может быстро и точно предсказать вероятность того, что участок попадет под регулирование, устраняя необходимость в длительных и неопределенных процессах получения разрешений.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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