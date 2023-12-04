Илон Маск инвестировал деньги в ИИ... чтобы спасти людей на Марсе

Этот шаг был сделан после встречи Маска и Хассабиса в 2012 году, в ходе которой основатель SpaceX рассказал о своих надеждах избежать угроз, связанных с жизнью на Земле, путем колонизации Марса.

Хассабис указал на то, что планы Маска могут быть успешными, если искусственный интеллект не будет включен в процесс колонизации. По его мнению, присутствие ИИ могло бы привести к разрушению человеческой колонии на Красной планете.

В результате этого разговора, Маск инвестировал в DeepMind, чтобы узнать больше о технологии ИИ. Google приобрела DeepMind в 2014 году за $500 млн.

Маск с тех пор стал громким критиком опасностей, связанных с ИИ. В марте он заявил акционерам Tesla, что он «немного обеспокоен вопросами ИИ» и выразил мнение о необходимости создания регулирующего органа, который бы следил за развитием технологии и обеспечивал ее соответствие общественным интересам.