Илон Маск может выдохнуть: он получил шанс оспорить очередную повестку в суд

Это решение было принято после того, как адвокаты Маска подали ходатайство об оспаривании постановления магистратского судьи Лорел Билер, вынесенного в декабре 2023 года и вставшего на сторону SEC, которая подозревает Маска в нарушении законов о раскрытии информации о покупке акций Twitter и публичных заявлениях о сделке.

Маск, однако, утверждает, что уже сотрудничал с SEC, участвуя в двух предыдущих интервью, и обвиняет регулирующий орган в «преследовании». Теперь у него есть возможность представить свои аргументы против повестки судье окружного суда, что может привести к отмене первоначального постановления.