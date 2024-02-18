Опубликовано 18 февраля 2024, 18:00
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Илон Маск может выдохнуть: он получил шанс оспорить очередную повестку в суд
Илон Маск одержал небольшую победу в своей юридической битве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американский судья предоставил ему право обжаловать предыдущее постановление, обязывающее его дать показания в рамках расследования дела о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Это решение было принято после того, как адвокаты Маска подали ходатайство об оспаривании постановления магистратского судьи Лорел Билер, вынесенного в декабре 2023 года и вставшего на сторону SEC, которая подозревает Маска в нарушении законов о раскрытии информации о покупке акций Twitter и публичных заявлениях о сделке.
Маск, однако, утверждает, что уже сотрудничал с SEC, участвуя в двух предыдущих интервью, и обвиняет регулирующий орган в «преследовании». Теперь у него есть возможность представить свои аргументы против повестки судье окружного суда, что может привести к отмене первоначального постановления.