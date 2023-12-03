00:00, 03 декабря 2023
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Илон Маск начнёт публиковать в своей соцсети рекламу малого и среднего бизнеса
Илон Маск не только послал «на три буквы» крупных рекламодателей вроде Apple, Microsoft или Disney. Но решил осваивать новые рекламные горизонты.
Ferra.ru
После того, как вслед за крупными компаниями бойкот соцсети Х объявили и маркетинговые агентства, Маск заявил, что платформа начнёт публиковать рекламу малого и среднего бизнеса.
«Малый и средний бизнес — это очень важный двигатель, который мы определённо недооценивали в течение длительного времени. Это всегда было частью плана, а теперь мы пойдём ещё дальше», — завил предприниматель.
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