Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 10:30
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Илон Маск опроверг информацию о финансировании своей ИИ-компании на $500 млн

Илон Маск решительно опроверг недавнее сообщение о том, что его стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI получил от инвесторов финансирование в размере 500 миллионов долларов. В докладе, опубликованном Bloomberg, утверждалось, что xAI нацелена на оценку в 15−20 миллиардов долларов и что условия сделки могут быть окончательно согласованы в ближайшие недели.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Однако Маск выступил в социальных сетях с опровержением этого сообщения, заявив: «Это просто неправда». Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о состоянии финансирования компании и ее планах на будущее.

Опровержение Маска последовало всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что xAI не занимается активным привлечением средств.

Маск запустил xAI в июле 2022 года в ответ на чрезмерные ограничения и потенциально опасный характер разработки искусственного интеллекта крупными технологическими компаниями. По его словам, xAI сосредоточится на разработке безопасного, полезного и соответствующего человеческим ценностям ИИ.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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