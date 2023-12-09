09:45, 09 декабря 2023
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Илон Маск открыл доступ к чат-боту Grok, но только Premium-подписчикам
Соцсеть Х открыла Premium-пользователям доступ к своему ИИ чат-боту Grok.
TheAIGRID
Воспользоваться ИИ могут только подписчики Premium Plus за $16 в месяц. При этом доступ открылся не всем сразу, компания будет открывать чат-бот постепенно. Те пользователи, кому доступ открыт, говорят, что Grok умеет «отвечать с юмором на острые вопросы».
К примеру, один из пользователей попросил Grok провести несложные расчёты — 4+5. Когда бот дал верный ответ, пользователь сказал, что его жена считает правильным «12». Тогда Grok с юмором написал, что пусть тогда будет 12 — потому что «со счастливой женой и жизнь счастливая».
Пользователи говорят, что бот очень гибок в диалоге и в целом хвалят нейросеть.