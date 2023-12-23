Наука и технологии
19:30, 23 декабря 2023
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Илон Маск озвучил своё отношение к криптовалютам и бумажным деньгам

Илон Маск дал интервью генеральному директору Ark Invest и ярой стороннице биткоина Кэти Вуд и ответил на вопрос о своём отношении к криптовалютам.

Ferra.ru

Ferra.ru

Маск подчеркнул, что практически не думает о криптовалютах, так как не считает их исключительным активом. Вполне эффективным инструментом он видит и фиатные, бумажные деньги. Бизнесмен считает, что бумажная денежная масса вполне подходит на роль платформы, базы данных для распределения ресурсов. По мнению Маска, главное, чтобы бумажные деньги не раздувались и не уменьшались слишком быстро, а государство не злоупотребляло привилегией создавать больше средств.

Своей текущей незаинтересованностью в криптовалютах Маск разочаровал тех, кто ожидал взрывного роста BTC и Dogecoin в свете трансляции.

Маск уточнил, что вместо «крипты» сосредоточен на искусственном интеллекте, который планирует развивать в контексте своей соцсети Х. И ясно дал понять, что, несмотря на слухи, в платёжные услуги соцсети, в одноимённое «приложение для всего» не будут интегрированы криптовалютные платежи.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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