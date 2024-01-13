Наука и технологии
18:45, 13 января 2024
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Илон Маск подтвердил свою приверженность монете Dogecoin

Илон Маск заявил, что является держателем большого количества криптовалюты Dogecoin, несмотря на то, что его компании, Tesla и SpaceX, имеют большой портфель BTC.

Kanchanara / Unsplash

Kanchanara / Unsplash

Это сообщение в Х Маск выложил как раз на фоне новостей о трансформации платформы из соцсети в сервис и «приложение для всего». Владелец компании намерен реализовать на базе платформы одноранговые платежи, а Dogecoin может стать расчётной единицей.

Сроки реализации этой технологии неизвестны, но X Payments LLC, дочерняя компания X, уже получила лицензии на передачу денег в 14 штатах.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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