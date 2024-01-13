Илон Маск подтвердил свою приверженность монете Dogecoin

Это сообщение в Х Маск выложил как раз на фоне новостей о трансформации платформы из соцсети в сервис и «приложение для всего». Владелец компании намерен реализовать на базе платформы одноранговые платежи, а Dogecoin может стать расчётной единицей.

Сроки реализации этой технологии неизвестны, но X Payments LLC, дочерняя компания X, уже получила лицензии на передачу денег в 14 штатах.