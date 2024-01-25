Илон Маск похвалил китайских автопроизводителей, несмотря на проигрыш Tesla компании BYD в 2023 году

Это заявление было сделано на фоне недавнего финансового отчета Tesla за 2023 год, в котором компания показала общий годовой доход в размере $967.73 млрд, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом.

Маск подчеркнул, что китайские автопроизводители могут добиться значительного успеха за пределами своей страны, и признал, что без торговых барьеров они могли бы легко обойти большинство других автомобильных компаний.

Он также отметил, что не видит явных возможностей для сотрудничества с китайскими производителями, за исключением возможного использования сети зарядных станций Tesla или лицензирования технологии автономного вождения.

В отчете также упоминается, что Tesla произвела 1 845 985 электромобилей и доставила 1 808 581 автомобиль в 2023 году.