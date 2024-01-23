Илон Маск согласился с прогнозом о появлении на Земле 1 млрд роботов к 2040 году

Маск согласился с предсказаниями исследователя ИИ, но отметил, что в столь конкурентном по отношению к человеку количестве роботы могут заполонить Землю только «при условии, что основы цивилизации будут стабильными». Хольц спрогнозировал, что к 2040 году на Земле появится 1 млрд гуманоидов, а к 2060-м годам не менее 100 млрд роботов будут распространены по всей Солнечной системе.

«Мы должны ожидать миллиард человекоподобных роботов на Земле в 2040-х годах и сто миллиардов (в основном инопланетных) роботов по всей Солнечной системе в 2060-х годах», — заявил глава Midjourney.