Илон Маск спрятался от повестки в суд

Согласно судебным документам, полученным Insider, Граймс наняла четырех судебных исполнителей, которые пытались найти Маска по меньшей мере в десятке мест, включая стартовую площадку SpaceX и гигафабрику Tesla в Остине. Несмотря на их усилия, Маска им найти не удалось, и команда Граймс прибегла к более простому варианту, доставив документы на предприятия и объекты недвижимости Маска, а не непосредственно ему.

Граймс утверждает, что достаточным доказательством вручения иска является то, что ее команда передала документы охране в здании компании X.