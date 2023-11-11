Илон Маск спрятался от повестки в суд
Как сообщается, певица Граймс (Grimes), мать детей Илона Маска, приложила немало усилий, чтобы чтобы официально уведомить его об иске в рамках судебной борьбы за физическую опеку над их тремя детьми. Однако ее усилия не увенчались успехом.
Ferra.ru
Согласно судебным документам, полученным Insider, Граймс наняла четырех судебных исполнителей, которые пытались найти Маска по меньшей мере в десятке мест, включая стартовую площадку SpaceX и гигафабрику Tesla в Остине. Несмотря на их усилия, Маска им найти не удалось, и команда Граймс прибегла к более простому варианту, доставив документы на предприятия и объекты недвижимости Маска, а не непосредственно ему.
Граймс утверждает, что достаточным доказательством вручения иска является то, что ее команда передала документы охране в здании компании X.