Наука и технологии
12:00, 18 января 2024
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Impulse Space представила буксир для крупногабаритных спутников

Компания Impulse Space представила новый космический буксир Helios, предназначенный для запуска крупногабаритных спутников на геостационарную орбиту.
Impulse Space

Impulse Space

Helios имеет диаметр чуть менее 5 метров и может нести полезную нагрузку до 4 тонн. Он оснащен мощным двигателем Deneb, работающим на жидком кислороде и метане. Благодаря этому, буксир может вывести спутник на геостационарную орбиту всего за один день.

Новый космический буксир открывает новые возможности для запуска крупногабаритных спутников. В настоящее время их можно запустить двумя способами: либо на ракете Falcon Heavy или Vulcan, которая стоит очень дорого, либо на ракете средней грузоподъемности с пересадочной орбитой, что занимает несколько месяцев и требует больших затрат топлива.

Helios решает обе эти проблемы. Он значительно дешевле Falcon Heavy и Vulcan, а также позволяет сэкономить на топливе и времени.

Автор:Булат Кармак
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