Impulse Space представила буксир для крупногабаритных спутников

Helios имеет диаметр чуть менее 5 метров и может нести полезную нагрузку до 4 тонн. Он оснащен мощным двигателем Deneb, работающим на жидком кислороде и метане. Благодаря этому, буксир может вывести спутник на геостационарную орбиту всего за один день.

Новый космический буксир открывает новые возможности для запуска крупногабаритных спутников. В настоящее время их можно запустить двумя способами: либо на ракете Falcon Heavy или Vulcan, которая стоит очень дорого, либо на ракете средней грузоподъемности с пересадочной орбитой, что занимает несколько месяцев и требует больших затрат топлива.

Helios решает обе эти проблемы. Он значительно дешевле Falcon Heavy и Vulcan, а также позволяет сэкономить на топливе и времени.