17:15, 18 января 2024
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Индия грозит технологическим гигантам запретом за распространение дипфейков
Индийские власти грозят заблокировать технологические компании, которые не будут бороться с распространением дипфейков. Это решение было принято после того, как в интернете появилась реклама с лицом известного спортсмена, который якобы рекламировал азартные игры. Он опроверг информацию о том, что сотрудничает с этой компанией.
Ferra.ru
Правительство Индии считает, что дипфейки представляют серьезную угрозу для демократии и общественной безопасности. Они могут использоваться для манипулирования общественным мнением и распространения дезинформации.
Новые правила обязывают технологические компании использовать технологии для выявления и удаления фейков. Также ужесточаются наказания за распространение их.
Эти меры могут привести к глобальным изменениям в борьбе с дипфейками. Они посылают четкий сигнал технологическим компаниям, что им необходимо принимать меры для решения этой проблемы.