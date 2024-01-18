Индия грозит технологическим гигантам запретом за распространение дипфейков

Правительство Индии считает, что дипфейки представляют серьезную угрозу для демократии и общественной безопасности. Они могут использоваться для манипулирования общественным мнением и распространения дезинформации.

Новые правила обязывают технологические компании использовать технологии для выявления и удаления фейков. Также ужесточаются наказания за распространение их.

Эти меры могут привести к глобальным изменениям в борьбе с дипфейками. Они посылают четкий сигнал технологическим компаниям, что им необходимо принимать меры для решения этой проблемы.