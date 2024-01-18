Наука и технологии
17:15, 18 января 2024
1 мин.

Индия грозит технологическим гигантам запретом за распространение дипфейков

Индийские власти грозят заблокировать технологические компании, которые не будут бороться с распространением дипфейков. Это решение было принято после того, как в интернете появилась реклама с лицом известного спортсмена, который якобы рекламировал азартные игры. Он опроверг информацию о том, что сотрудничает с этой компанией.
Ferra.ru

Ferra.ru

Правительство Индии считает, что дипфейки представляют серьезную угрозу для демократии и общественной безопасности. Они могут использоваться для манипулирования общественным мнением и распространения дезинформации.

Новые правила обязывают технологические компании использовать технологии для выявления и удаления фейков. Также ужесточаются наказания за распространение их.

Эти меры могут привести к глобальным изменениям в борьбе с дипфейками. Они посылают четкий сигнал технологическим компаниям, что им необходимо принимать меры для решения этой проблемы.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.