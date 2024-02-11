Индия перед полетом человека в космос отправит туда андроида
Ferra.ru / Kandinsky 3
Представьте себе робота, который может следить за системами космического корабля, отвечать на вопросы и даже выполнять операции по жизнеобеспечению — и при этом говорить на хинди и английском. Это Вьоммитра. Этот гуманоид может похвастаться способностями:
Вьоммитра следит за жизненно важными параметрами космического корабля, обеспечивая его бесперебойную работу.
Если что-то идет не так, Вьоммитра бьет тревогу и помогает устранить неполадки.
Этот робот может управлять важнейшими системами жизнеобеспечения, обеспечивая безопасность будущих астронавтов.
Жонглировать шестью панелями управления и одновременно отвечать на ваши вопросы? Для Вьоммитры это не проблема!
За пределами внешности: Научный центр
Миссия Vyommitra — важнейший шаг на пути к Gaganyaan, амбициозной индийской программе космических полетов с экипажем. Первоначально запланированная на 2022 год, миссия теперь нацелена на 2025 год. Она отправит астронавтов в трехдневный орбитальный полет.