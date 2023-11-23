Инсайдеры разошлись во мнениях, вырастет ли биткоин до $40 тысяч или упадёт на 40%

В частности, криптоаналитик EGRAG CRYPTO считает, что биткоин может не только закрепиться на уровне $38 тысяч, на данный момент валюта торгуется за $36636, но и превысить $40 тысяч. Ему вторит другой эксперт, KALEO, который тоже уверен в таких возможностях биткоина.

Но оба аналитика также предупреждают, что прежде чем BTC достигнет рекордного пика, монета может подешеветь до $32-34 тысяч. К тому же рост биткоина может создать давление на альткоин.

Между тем другой криптоаналитик, трейдер, эксперт компании Rekt Capital не видит особых причин для оптимизма. По его мнению, BTC может повторить ценовую модель 2016 года и «провалиться» на 40%.

«Биткоин потенциально может увидеть откат вокруг халвинга до 40%. Мы сосредоточимся именно на этом периоде [2016 года], предшествующем халвингу», — заявил криптоаналитик.