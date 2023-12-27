Наука и технологии
20:15, 27 декабря 2023
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Intel вложит $25 млрд в расширение завода по производству чипов в Израиле

В рамках проекта, инициированного правительством Израиля, компания Intel вложит в развитие своего производсnва в стране $25 млрд.

Slejven Djurakovic / Unsplash

Slejven Djurakovic / Unsplash

Intel подтвердила свои намерения об инвестировании указанной суммы после получения от израильских властей «стимулов» на $3,2 млрд. Кроме того, в течение следующего десятилетия производитель полупроводников потратит порядка 60 млрд шекелей, или около $16 млрд, на израильских поставщиков, создав тысячи рабочих мест.

Сейчас на Intel в разных подразделениях работает 11,7 тысяч человек. Для расширения производства и инвестирования в израильскую экономику компания построит новый завод по выпуску процессоров в Кирьят-Гате.

«План расширения предприятия в Кирьят-Гате является важной частью усилий Intel по созданию более устойчивой глобальной цепочки поставок, наряду с текущими и планируемыми инвестициями компании в производство в Европе и США», — сказано в заявлении Intel.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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