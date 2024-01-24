Intel выпустила бюджетную альтернативу процессорам Lunar Lake

В отличие от процессоров Lunar Lake, ориентированных на премиальные и энергоэффективные ноутбуки, линейка Arrow Lake призвана предложить более экономичный выбор для бюджетного сегмента.

Ожидается, что процессоры Arrow Lake-U, использующие 3-й технологический узел Intel, обеспечат прирост производительности на 10% по сравнению с моделями серии Meteor Lake-U, что соответствует стратегии Intel, примененной ранее в отношении Raptor Lake Refresh, где более дорогие устройства оснащены чипами Meteor Lake-U стоимостью свыше 1000 долларов, а более доступные модели используют чипы Raptor Lake Refresh, попадающие в категорию до 1000 долларов.