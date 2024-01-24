Опубликовано 24 января 2024, 03:00
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Intel выпустила бюджетную альтернативу процессорам Lunar Lake
Intel представила свои процессоры Arrow Lake-U с низким энергопотреблением, задуманные как доступная альтернатива чипам Lunar Lake и специально ориентированные на тонкие и легкие ноутбуки. Эти новые процессоры будут расширять ассортимент ноутбуков Intel для различных платформ, включая настольные компьютеры, ноутбуки, карманные ПК и мини-ПК.
Ferra.ru
В отличие от процессоров Lunar Lake, ориентированных на премиальные и энергоэффективные ноутбуки, линейка Arrow Lake призвана предложить более экономичный выбор для бюджетного сегмента.
Ожидается, что процессоры Arrow Lake-U, использующие 3-й технологический узел Intel, обеспечат прирост производительности на 10% по сравнению с моделями серии Meteor Lake-U, что соответствует стратегии Intel, примененной ранее в отношении Raptor Lake Refresh, где более дорогие устройства оснащены чипами Meteor Lake-U стоимостью свыше 1000 долларов, а более доступные модели используют чипы Raptor Lake Refresh, попадающие в категорию до 1000 долларов.