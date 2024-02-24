Интернет-провайдеры США обманули власти, чтобы менять направление субсидий

Суть проблемы заключается в процессе оспаривания. Хотя FCC обязывает интернет-провайдеров сообщать данные о зоне покрытия, проверка заявлений, особенно для беспроводных провайдеров, оказывается сложной. Провайдеры фиксированной беспроводной связи (WISP) могут предоставить либо списки обслуживаемых территорий, либо карты покрытия, основанные на моделировании, — и то, и другое может быть преувеличено.

Менее крупные провайдеры утверждают, что эти методы не учитывают реальные факторы, такие как рельеф местности, деревья и погода, которые могут существенно ограничить фактическое покрытие. Они указывают на отсутствие «критически важных технических деталей», требуемых от беспроводных интернет-провайдеров, что делает практически невозможным оспаривание неточных заявлений и препятствует их способности получить финансирование для расширения своих сетей в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Провайдеры WISP же утверждают, что они «следуют правилам и способствуют устранению цифрового неравенства».

Последствия неточных данных далеко идущие. Это приводит к тому, что государственное финансирование направляется не в те районы, где оно действительно необходимо, препятствует конкуренции и, в конечном счете, оставляет сельские общины в условиях ограниченного доступа к Интернету.