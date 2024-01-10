Invoxia представила Minitailz: трекер с ИИ для домашних питомцев

Этот умный трекер для питомцев предлагает полный функционал GPS-трекера и устройства для контроля здоровья, позволяя измерять частоту дыхания и сердечные показатели, а также предупреждать владельцев о возможных проблемах со здоровьем.

Invoxia утверждает, что Minitailz не просто отслеживает питомца, но и внимательно наблюдает за его поведением. Устройство способно обнаруживать изменения в активности питомца, различая ходьбу, бег, прием пищи, питье, лай и отдых. Оно также обладает уникальной способностью выявлять фибрилляцию предсердий с точностью от 97 до 99 процентов.

Со встроенной SIM-картой и GPS-технологией устройство обеспечивает отслеживание активности питомца в реальном времени и помогает быстро его найти в случае утери. Также устройство предлагает функцию геозонирования для предотвращения ухода питомца за пределы заданных границ. Minitailz легко крепится к ошейнику собаки или кошки.